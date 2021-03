Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Bereits am Mittwoch. 03. Februar 2021, wurde berichtet, dass sich Unbekannte scheinbar einen schlechten Scherz erlaubt haben, der gehörig hätte schief gehen können. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht, zwischen 23:00 Uhr und den Mittwochmorgenstunden, Zutritt zu einem Grundstück im Ortsteil Jena-Wogau. Das Grundstück befindet sich nahe eines Gasthofes und liegt zudem in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 7. Der oder die Täter öffneten sämtliche Türen der Stallanlage, sodass den Tieren der Freilauf möglich war. Mehrere Schweine gelangten in der Folge auf die Bundesstraße. Glücklicherweise kam es hier zu keiner Kollision mit Fahrzeugen, die sowohl für Mensch, als auch für Tier hätte fatale Folgen haben können. Auch der Weidezaun, welcher die Rinder separiert, wurde mutwillig geöffnet. Glücklicherweise verließen diese ihre Weide nicht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Hinweise zu möglichen Personen oder Fahrzeugen geben, die sich im Tatzeitraum am Ereignisort oder in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

