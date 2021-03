LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.03.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Unfallflucht

Am 04.03.2021 gegen 16:45 Uhr informiert der Fahrer eines BMW die Polizei Weimar, dass sein in der Belvederer Allee geparktes Fahrzeug bei seiner Rückkehr Beschädigungen am Fahrzeugheck aufwies.Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der verursachte Schaden am linken hinteren Radlauf beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Unfallflucht II

Am 04.,03.2021 gegen 15:00 Uhr wurde in Buttelstedt, Haindorfer Straße,die Fassade und Teile des Daches eines Wohnhauses beschädigt.Die Hauseigentümerin wurde durch Nachbarn informiert, dass der Fahrer eines Transporters beim Abbiegen mit der rechten Fahrzeugseite die Hauswand touchierte, hängenblieb und von den Insassen angeschoben wurde. Im Anschluß entfernten diese sich unerlaubt vom Unfallort. Der Nachbar dokumentierte den Vorgang mittels einer Videokamera. Hinweise zum Fahrer liegen noch nicht vor. Der weiße Transporter gehört zu einer Mietwagenfirma. Die Höhe des Sachschadens am Haus ist noch nicht bekannt.

Trunkenheit

Gegen 15:50 Uhr wurde die Polizei Weimar darüber informiert, dass ein Pkw-Fahrer in der Windischenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Fußgängerbereich fahren würde. Durch Hinweise konnte der Fahrzeugführer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.Ein freiwillger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille.Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Da der Fahrer angab, erst zu Hause getrunken zu haben, wurden zwecks Berechnung des Zeitpunktes des Alkoholkonsums, zwei Blutproben entnommen.

Brand

Gegen 11:00 Uhr informiert die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Weimar die Polizei über einen Küchenbrand in der Bertuchstraße. Die Bewohnerin gab an, dass der Wasserkocher während des Kochvorganges Feuer gefangen hätte. Sie habe dann die Wohnung verlassen und die Feuerwehr informiert. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde wohl Wasser in einem Topf gekocht. Vermutlich lag währenddessen auch ein Küchentuch auf der Herdplatte, welches sich entzündete. Die Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. In allen Räumen gab es Rußablagerungen. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden wird durch den Vermieter auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

