Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugführer gesucht

Jena (ots)

Drei junge Männer drehten am Dienstag, 23.Februar 2021, gegen 21:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes und auf dem Salvador-Allende-Platz zügige Runden mit ihrem Fahrzeug, einem Smart. Hierbei spielten sie über einen Lautsprecher Sirenengeräusche ab, sodass man hätte denken können zivile Polizeibeamten seien im Einsatz. Ob dies eine abgespeckte Version des Spieles Räuber und Gendarm darstellen sollte, wissen die Beteiligten aber nur alleine. Ein Zeuge bestätigte, dass die Sirenengeräusche klangen wie das Martinshorn der Polizei. Anschließend seien die drei Männer ausgestiegen und auf einen Pkw der Marke Audi zugelaufen. Dabei haben sie in Richtung des Fahrzeugführers gerufen: "Stopp Polizei. Wir sind von der Kriminalpolizei." Unbeirrt von den Aussagen der Männer setzte der Fahrer des Audis seine Fahrt allerdings fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und vor allem nach dem Audi-Fahrer.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell