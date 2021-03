Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haibike entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aus einem Keller in Eisenberg wurde ein Rad der Marke Haibike entwendet. Wie der 63-jährige Eigentümer am Mittwochvormittag der Polizei mitteilte, sind unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus in der Geraer Straße eingedrungen und haben zielgerichtet den verschlossenen Keller des Mannes gewaltsam geöffnet, um das Beutegut aus diesem zu stehlen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht.

