Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert geflüchtet

Jena (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17:15 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierzu setzten sie das Anhaltesignal, um so den Pkw-Fahrer zum Stoppen zu bewegen. Der Mann reagierte aber nicht und erhöhte sogar noch seine Fahrgeschwindigkeit. Auf der Stadtrodaer Straße gelang es den Beamten das Fahrzeug zu stoppen und den 60-jährigin Fahrer zu kontrollieren. Ein Atemalkoholtest brachte dann schnell Aufschluss darüber, warum der Mann sich der Kontrolle entziehen wollte. Der Alkomat zeigte stattliche 2,11 Promille an. Der Jenaer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

