Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden am Kindergarten

Jena (ots)

In einer Kindertagesstätte in der Scharnhorststraße in Jena haben Unbekannte mehrere Scheiben beschädigt. Ein Zeuge stellte dies am Mittwochmittag fest und teilte das Mitarbeitern der Einrichtung mit. Bei Sichtung des Objektes wurde bekannt, dass insgesamt 47 Scheiben mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter liegen aktuell nicht vor.

