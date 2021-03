Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rentnerin angefahren

Jena (ots)

Einen Zusammenstoß zwischen einer 82-jährigen Rentnerin und einem Pkw, musste am Mittwochmorgen die Polizei in Jena aufnehmen. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer kam aus Richtung Zentrum die Erlanger-Allee entlang gefahren und wollte dann nach rechts in die Richard-Sorge-Straße einbiegen. Hierbei übersah er die Frau, die gerade die Lichtzeichenanlage überquerte. Durch die Kollision kam die 82-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

