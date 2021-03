Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 04.03.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 03.03.2021 gegen 08:40 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrerinnen in Bad Berka die Tiefengrubener Straße in Richtung Tiefengruben.Die vorausfahrendende Fahrerin hielt am rechten Fahrbahnrand an,um rückwärts in eine Einfahrt zu fahren. Die nachfolgende Fahrerin bemerkte den haltenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. An beiden Pkw enstand Sachschaden, das Fahrzeug der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Am 03.03.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr ein Pärchen mit Fahrrädern die Schwanseestraße in Richtung Goetheplatz. Kurz nach der Kreuzung Fuldaer Straße fuhren beide so dicht aneinander, dass sich die Fahrräder verkeilten. In der Folge fiel der junge Mann auf seine Begleiterin, welche sich dabei leicht verletzte. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum verbracht, die Räder wurden nicht beschädigt.

Diebstahl

Gegen 10:15 Uhr wurde die Polizei Weimar durch Mitarbeiter des A &. O - Hostels in Kenntnis gesetzt, dass in der Nacht vom 02. zum 03.03.2021 in ein Gartenhaus eingebrochen wurde. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR,die Schadenshöhe bei den entwendeten Werkzeugen ist derzeit noch nicht bekannt.

Geschwindigkeitskontrolle

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Ortslage Schwabsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei den gemessenen 1435 Fahrzeugen wurden 50 Verstöße festgestellt. 2 Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeldverfahren, 48 müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Höchste gemessene Geschwindigkeit war 79 bei erlaubten 50 km/h.

