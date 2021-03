Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Durch einen Bürgerhinweis konnte am gestrigen Tag der Mopedroller, welcher bei einem Garagenaufbruch am 28.02.2021 in Apolda entwendet wurde, wieder aufgefunden und dem Besitzer übergeben werden. Der Tat- und Auffindeort lagen nur ca. 200 Meter auseinander.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am gestrigen Vormittag in Apolda, Bahnhofstraße wurden 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Schnellste wurde bei erlaubten 30 km/h mit 52 km/h gemessen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell