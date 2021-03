Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autodiebe unterwegs

Jena (ots)

In der vergangenen Nacht wurde gleich an drei Fahrzeugen in Jena manipuliert, vermutlich mit dem Ziel der Komplettentwendung. Der oder die Täter haben es auf Pkws der Marke Mitsubishi Modell ASX abgesehen. Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurden im Raum Erfurt Pkws dieser Marke gestohlen. Alle drei Fahrzeuge waren im Bereich Jena-Lobeda geparkt. Am heutigen Morgen stellten die Eigentümer Ungereimtheiten an ihren Fahrzeugen fest, so konnte bei einem Pkw der Zündschlüssel nicht mehr vollständig ins Zündschloss eingeführt werden. Bei näherer Betrachtung des Mitsubishis wurden auch Aufbruchspuren im Bereich des Türschlosses festgestellt. Die Polizei geht nun davon aus, dass noch weitere Fahrzeuge dieses Typs betroffen sein könnten und bitten Halter etwaiger Modelle nach ihren Fahrzeugen zu sehen und auf Ungereimtheiten, gerade im Bereich des Tür- und Zündschlosses, zu achten.

Bei Hinweisen/Feststellungen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641-812464 .

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell