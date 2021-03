Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Eisenberg nahm ein 46-Jähriger, nach Rücksprache mit dem Landratsamt Saale-Holzlland-Kreis, eine slowakische Familie in seinem Hotel auf und ließ diese vom 06.Februar 2021 bis 02.März 2021 dort nächtigen. Am 02.März 2021 zog die Familie schließlich wieder aus. Der 46-Jährige musste nun feststellen, dass insgesamt 30 Handtücher, Besteck, Gläser, Teller und Tassen sowie ein kleiner Fernseher im Gesamtwert von ca. 400,- Euro durch die Familie entwendet wurden. Weiterhin sind zwei Schränke beschädigt, sowie die Wände der genutzten Zimmer beschmutzt. Den Sachschaden schätzt der Vermieter auf ca. 500,- Euro.

