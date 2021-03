Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ältere Dame bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Langfinger haben am Dienstagmittag in einer Supermarktfiliale in Hermsdorf zugeschlagen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten der oder die Täter das Portemonnaie einer 83-Jährigen aus deren Handtasche. In der Geldbörse befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. EC-Karten, etc. hatte die Rentnerin separat gelagert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell