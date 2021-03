Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinke unterwegs

Jena (ots)

An einem Flachbau im Spitzweidenweg in Jena verewigten sich in der Nacht zum Mittwoch selbsternannte Künstler. In der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr brachten der oder die Täter ein schwarzes Graffito in den Abmaßen 1,20m x 1,50m an der Fassade an. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell