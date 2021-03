Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Musikbox geklaut

Jena (ots)

Getreu dem Motto: "Ich mag Musik nur, wenn sie laut ist" sorgte ein 17-Jähriger am Dienstagabend für musikalische Unterhaltung am "Kubus" in Jena. Der Junge war mit mehreren Personen im Bereich der Tischtennisplatten und führte eine Lautsprecherbox der Marke Shelby in seiner Tasche bei sich. Plötzlich erschienen zwei junge Frauen und entwendeten den Lautsprecher im Wert von 136 Euro, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

