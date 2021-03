Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind verletzt

Jena (ots)

Zu einem Unfall, bei dem sich ein 9-jähriges Kind leicht verletzte, kam es am Dienstagabend, gegen 17:30 Uhr in Jena. Der Junge, der mit seinem Fahrrad die Straße Am Friedhof herunter fuhr, war ein wenig zu schnell unterwegs. Dadurch konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kotflügel eines Opels, der aus Richtung Alte Straße heranfuhr. Durch den Sturz verletzte sich der Junge leicht und wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht.

