Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tieren zur Flucht verholfen

Jena (ots)

Eine 32-Jährigte teilte am Dienstagmittag der Polizei in Jena mit, dass Unbekannte sich Zutritt zu ihrer Weide verschafft haben. Diese liegt direkt an der Bundesstraße 7. Hier hängten der oder die Täter am elektrischen Weidezaun zwei Seile aus, um den weidenden Kühen den Gang auf die hochfrequentierte Straße zu ermöglichen. Auch das Tor zum Schweinestall öffneten die Unbekannten, wodurch den darin befindlichen Tieren der Ausgang in Richtung Bundesstraße möglich war. Tatsächlich gelangten Schweine zur Fahrbahn. Diese konnten aber durch Anwohner in den Morgenstunden wieder zurückgeführt werden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

