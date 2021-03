Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 03.03.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 02.03.2021 gegen 12:10 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße kommend die Friedrich-Ebert-Straße. Sie hatte die Absicht, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie einen Radfahrer, welcher den Radweg in gleicher Richtung befuhr. An der Grundstückseinfahrt kam es zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. In der weiteren Folge stürzte der Radfahrer und zog sich hierbei leichte Verletzungen am linken Unterarm zu. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, der Schaden am Fahrrad wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Unfallflucht

Im Zeitraum vom 27.02.2021, 11:00 Uhr bis zum 28.02.2021, 03:30 Uhr wurde eiin auf dem Besucherparkplatz des Hufelandklinikums geparkter Pkw Audi A5 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand Sachschaden. Hinweise zum Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Aufgefahren

Gegen 12:00 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer die Trierer Straße aus Richtung Humboldtstraße kommend in Richtung Henßstraße. Ein vor den beiden Pkw fahrender Radfahrer hatte die Absicht, nach links in die Henßstraße abzubiegen, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw hielt ebenfalls, der Fahrer des 2. Pkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Pkw entstand Sachschaden.

Betäubungsmittel

Ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Weimar befuhr am 02.03.2021 gegen 14:00 Uhr die Steubenstraße. Höhe Einmündung Prellerstraße wurde ein aus Richtungen Katholischer Kirche kommender Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der bei dem Fahrer durchgeführte Drogenschnelltest führte zu einem positiven Ergebnis. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde im Rucksack eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Klinikum durchgeführt.

