Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

Der Nutzer einer Garage in Apolda, Unruhstraße wurde erneut Geschädigter beim Aufbruch seiner Garage in der Zeit vom 28.02.2021 bis 02.03.2021. Diese wurde bereits am Wochenende aufgebrochen. Dieses Mal wurde ein Spielautomat entwendet.

Unbekannte beschädigte von Montagabend bis Dienstagnachmittag einen in Apolda, Dornsgasse geparkten PKW Suzuki, indem sie mit einem spitzen Gegenstand einen um fast das ganze Fahrzeug gehenden Lackkratzer zogen.

Die Polizei Apolda bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Am Dienstagabend wurde bei einer Verkehrskontrolle in Apolda, An der Goethebrücke der Fahrer eines PKW Skoda mit einem Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein eingezogen.

