Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spritztour mit Radlader

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine kleine Spritztour mit einem Radlader machten Unbekannte in der Stallanlage in Lindau. Wie am Montagmittag der Polizei mitgeteilt wurde, haben sich der oder die Täter Zugang über den Zaun zur Anlage verschafft. In der Folge starteten die unbekannten einen kleinen Radlader und fuhren mit diesem auf dem Gelände, in Richtung Ausgang, umher. Auf dem Weg dahin konnten der oder die Täter den Radlader, augenscheinlich auf Grund mangelnden technischen Verständnisses, nicht weiter führen und ließen diesen zurück, sodass kein Beutegut entstanden ist.

