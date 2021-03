Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles richtig gemacht

Jena (ots)

Eine 78-Jährige aus Jena bekam am Montagnachmittag einen außergewöhnlichen Anruf. Eine Frau stellte sich als Mitarbeiterin des Finanzamtes vor und gab an, sie wolle mit der Rentnerin über ihre Corona-Hilfe sprechen, welche angeblich durch China bezahlt werden soll. Die rüstige Frau roch allerdings den Braten und legte schnell auf, noch bevor die Frau am anderen Ende Geldforderungen stellen konnte.

