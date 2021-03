Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Post gestohlen

Jena (ots)

Eine Anzeige wegen einem aufgebrochenen Briefkasten erstattete am Montagmittag ein 23-Jähriger aus der Erlanger-Allee in Jena. Unbekannten begaben sich zu der freizugänglichen Briefkastenanlage des Mehrfamilienhauses und brachen den Briefkasten des Mitteilers auf. Weiterhin entwendeten der oder die Täter zwei Briefe. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

