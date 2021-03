Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Am heller lichten Tag

Jena (ots)

Vor einem Ärztehaus in der Westbahnbahnhofstraße in Jena wurde am heller lichten Tag ein Fahrrad entwendet. Der Eigentümer stellte das schwarze Cube, gegen 11:00 Uhr, angeschlossen vor dem Objekt ab. Nicht mal eine Stunde später musste der Zeuge feststellen, dass sein Rad verschwunden war. Unbekannte öffneten das Schloss und konnten sich samt Fahrrad unerkannt entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell