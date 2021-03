Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht - Nachtrag zu "Dreister Trickdiebstahl"

Apolda (ots)

Am 24.Februar 2021, gegen 17:00 Uhr, wurde ein älteres Ehepaar aus Apolda, Ernst-Thälmann-Ring, Opfer von Trickbetrügern (wir berichteten). Der unbekannte Mann gab vor Polizist zu sein und erschlich sich so nicht nur das Vertrauen des Rentner-Pärchens, sondern auch den Zutritt in die Wohnung. Hier entwendet der Mann unbemerkt eine Handtasche mit einem vierstelligen Bargeldbetrag, bevor er die Wohnung wieder verließ und angab, dass in wenigen Minuten Kollegen der Spurensicherung vorbei kommen und Spuren sichern würden. Dies geschah aber nicht. Durch die beiden Geschädigten kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 Jahre alt, circa 1,80m groß, kurze Haare, dunkle Bekleidung, deutschsprachig.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer hat etwas beobachten können? Ist jemand diese Person oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen, die sich zum Tatzeitpunkt in diesem Bereich bewegt oder auffällig verhalten haben?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter 03641- 81 2464 oder unter KPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell