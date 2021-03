Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebäude beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Straße Am Bahnhof in Hermsdorf verewigten sich selbsternannte Künstler. Vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag beschmierten die Unbekannten unter anderem eine Garage sowie einen Holzunterstand mit dem Wort ULAN in roter und gelber Farbe. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen.

