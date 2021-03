Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Garteneinbrüche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntag informierten verschiedenste Gartenbesitzer die Polizei darüber, dass in diese eingebrochen wurde. Betroffen waren Gärten in Neuengönna, Dorndorf-Steudnitz und Hermsdorf. In den ersten beiden Fällen richteten die Unbekannten Sachschaden an den Türen an, entwendeten jedoch nichts. Aus einem Gartenhaus in Hermsdorf nahmen die Langfinger eine Handkreissäge sowie einen Akkuschrauber mit, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell