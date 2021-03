Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Selbstbedienung

Jena (ots)

Ein Zeuge machte gestern Mittag eine ungewöhnliche Feststellung. Zwei Personen räumten einen Elektrocontainer auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in der Keßlerstraße in Jena aus. Diese luden verschiedenste Gegenstände in einen Transporter und fuhren in Richtung Winzerla davon. Eine Prüfung vor Ort ergab, dass auf dem Gelände mehrere Stahlcontainer stehen, in diesen werden Elektroschrottgeräte gelagert. Einer dieser Container wurde aufgebrochen und diverse Elektroaltgeräte heraus genommen. Nachdem die Unbekannten zwei alte Waschmaschinen in ihren Transporter geladen hatten, bemerkten sie den Zeugen. Daraufhin steigen sie in ihren Transporter und fuhren zügig davon. Trotz einer eingeleiteten Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

