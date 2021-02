Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt in St. Gangloff

Jena (ots)

Zwei stark angetrunkene Männer bemerkte ein Passant am Samstagnachmittag in St. Gangloff in der Straße der Republik. Beide waren Fahrer und Beifahrer eines Pkw Suzuki und hatten in St.Gangloff kurz gestoppt. Der beherzte Bürger hielt den Pkw nach kurzer Weiterfahrt an und verständigte die Polizei. Der 47-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille auf. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sein ausländischer Führerschein beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

