Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, wurde ein 27-Jähriger zum Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Der junge Mann war mit seinem Fahrrad im Bereich des Hintereinganges des Ernst-Abbe-Sportfeldes unterwegs und wollte in Richtung Oberaue weiterfahren, als ihm plötzlich drei Personen den Weg versperrten. Der 27-Jährige versuchte nun an der "Straßensperre" vorbei zu fahren, als er unerwartet vom Fahrrad geboxt, hinter ein parkendes Fahrzeug gedrängt und mit Reizgas besprüht wurde. Anschließend schlugen die unbekannten Täter noch mit einem Schlagstock auf den Mann ein. Der 27-Jährige musste verletzt ins Klinikum gebracht werden. Die drei Täter nahmen im Anschluss das Fahrrad an sich und flüchteten in Richtung Innenstadt. Trotz sofortiger Fahndung konnten sie aber entkommen. Das E-Bike, welches die Täter an sich genommen hatten, wurde durch einen der Täter im Bereich der Paradiesbrücke in die Saale geworfen. In der weiteren Folge flüchtete dieser in Richtung Paradiesstraße, über den Löbdergraben in Richtung Innenstadt/ Unterlauengasse. Bis zur Saalstraße konnte der Täter durch einen aufmerksamen Zeugen verfolgt werden. Dort verlor sich seine Spur.

Täter 1:

25 - 30 Jahre ca. 180- 185 cm groß, männlich, deutsch, einheimischer Dialekt schlanke, sportliche Gestalt dunkelblonde bis braune Haare keine Brille, wirkte unrasiert

Bekleidung:

schwarze Mütze einfarbig, schwarze Jacke (eine Art Funktionsjacke schwarze Outdoorhose mit grauen Reißverschlüssen im Kniebereich schwarze Schuhe, vermutlich Sportschuhe führte einen orangefarbenen Sportbeutel mit sich mit weißen Kordeln

Täter 2:

20 - 25 Jahre 1,75 - 1,80 m groß, männlich, deutsch, einheimischer Dialekt dünne, "schlaksige" Statur, keine Brille

Bekleidung:

sehr dunkle und lange Kleidung, dunkles Kapuzenshirt schwarzes Tuch/ Maske im Gesicht, dunkle Mütze dunkle Schuhe

Täter 3

1,70 - 1,75 m groß, weiblich, deutsch Schlanke/ dürre Statur, sehr dünne Arme, lange Beine Sehr schmales Gesicht, keine Brille Helle, nachgefärbte blonde Haare, zum Zopf gebunden

Bekleidung:

dunkle Mütze trug schwarzen Rock bis zum Knie, darunter schwarze Strumpfhose schwarze Funktionsjacke schwarze adidas Turnschuhe schwarze Bauchtasche, schwarzer Trekking Rucksack

Wer kann Hinweise zu den Tätern oder der Tathandlung geben? Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang der Entsorgung des Fahrrades gemacht? Speziell werden hier die Angehörigen einer Gruppe auf der gegenüberliegenden Brückenseite gesucht, welche die Handlung unmittelbar beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Jena unter: 03641- 81 2464 oder per Mail an: KPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell