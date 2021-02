Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einkaufskörbe gebunkert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Man hätte vermuten können, dass eine Supermarktkette eine Außenfiliale in einem Mehrfamilienhaus in Kahla eröffnet hat. Wie ein Zeuge am Donnerstagnachmittag der Polizei mitteilte habe er mehrere Einkaufswagen im Keller festgestellt. Und tatsächlich standen im Kellerbereich insgesamt zehn Einkaufskörbe. Der 52-jährige Täter kauft über eine geraume Zeit wiederholt bei der Supermarktkette ein und nahm im Anschluss die Waren im Einkaufswagen mit nach Hause. Er brachte die Wagen allerdings nicht zurück, sondern platzierte diese im Keller, wo sich mittlerweile zehn Stück angesammelt hatten.

