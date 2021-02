Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkscheinautomat angezündet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen beschädigten Parkscheinautomat stellte am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr, ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Hermsdorf fest. Unbekannte Täter stecken vermutlich Papier in den Ausgabeschacht des Automaten und entzündeten dieses. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

