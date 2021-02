Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diesel abgezapft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Dieseldiebstahl meldete am Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter der Kiesgrube in Kischlitz. In der Nacht betraten Unbekannte das Gelände und zapften aus zwei Baumaschinen Treibstoff ab. Aus einem UNIMOG wurden etwa 50 Liter und aus einer Raupe circa 100 Liter Diesel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, wobei der oder die Täter keinen Sachschaden verursachten.

