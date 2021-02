Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendstreich - Kleidercontainer abgebrannt

Jena (ots)

Am Donnerstagabend setzten vier Jugendliche einen Kleidercontainer in Brand. Wie ein Zeuge mitteilte, konnte er mehrere Personen, gegen 20:15 Uhr, beobachten, als diese in der Ziegenhainer Straße in Jena vor einem Altkleidercontainer standen. Kurz darauf stand dieser in Vollbrand. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten drei Jungen festgestellt werden, die die Tat auch einräumten. Die 13- und 14-Jährigen wurden an die Eltern übergeben.

