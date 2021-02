Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Markise entflammt

Jena (ots)

Vermutlich durch einen heruntergeworfenen Zigarettenstummel entflammte eine Markise auf einem Balkon in der Felix-Auerbach-Straße in Jena. Wie der Geschädigte der Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, konnte er den Brand eigenständig löschen, aber sowohl die Markise, als auch der Balkon wurden zum Teil beschädigt. Vermutlich haben Obermieter ihre noch glimmenden Zigarettenreste nach unten geworfen, welche in der Folge auf der Überdachung gelandet sind und diese in Brand gesetzt haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell