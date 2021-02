Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Packstation aufgebrochen

Jena (ots)

Auf der Suche nach Päckchen mit wertvollem Inhalt waren Unbekannte in Jena. Im Zeitraum vom 18.02.21 bis 19.02.21 öffneten der oder die Täter einen Postverteilungskasten in der Tieckstraße in Jena, wie am Donnerstag eine Zeugin der Polizei meldete. Vermutlich in der Hoffnung wertvolle Packstücke vorzufinden, öffneten die Unbekannten gewaltsam den Packkasten. Sie gingen aber leer aus, da der Kasten zum Tatzeitpunkt ebenfalls leer war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell