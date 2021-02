Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glasscheibe zerstört

Jena (ots)

In der Löbderstraße in Jena haben Unbekannte eine Fensterscheibe beschädigt. Dies teilte ein Zeuge am Donnerstagmorgen der Polizei mit. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen der oder die Täter das Glas ein, was in der Folge zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell