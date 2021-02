Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Trickdiebstahl

Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/Weimarer Land (ots)

Dass falsche Polizisten am Telefon versuchen unbescholtene Bürger zu betrügen, ist leider aktuell wieder vermehrt festzustellen. Dass jedoch falsche Polizisten ebensolchen Bürgern an der Haustür auflauern, toppt derartige Maschen leider. Gestern Nachmittag passierte dies jedoch so in Apolda. Der vermeintliche Polizist nutzte hier die Gutgläubigkeit eines älteren Ehepaares schamlos aus. Unter dem Vorwand, dass in deren Wohnung eingebrochen wurde, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt. Gemeinsam mit dem Ehepaar ging er durch alle Räume, wobei der Mann stets vor den Beiden lief. Tatsächlich konnten dann in der Nachschau zwei offen stehende Schränke im Wohnzimmer festgestellt werden. Auch der Kleiderschrank im Schlafzimmer stand leicht offen und es fehlte eine darin befindliche Handtasche. Kurz darauf verabschiedete sich der Langfinger und gab an, später zur Spurensicherung nochmals vorbei kommen zu wollen. Auch versprach er die Tat aufzuklären. Beides stellte sich als dreiste Lüge heraus. Nachdem sich Beide einer Nachbarin offenbarten, wurde die richtige Polizei gerufen. Wie der Dieb die Gegenstände an sich nehmen konnte, wurde durch die Geschädigten nicht wahrgenommen. Jedenfalls wiesen die Schranktüren Hebelspuren auf, sodass diese gewaltsam geöffnet wurden. Der Unbekannte erbeutete auf diese Weise ca. 5.000,- Euro Bargeld. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

