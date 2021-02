Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ja ist denn heut schon Weihnachten?

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Man hätte vermuten könne, dass in Stadtroda schon Weihnachten ist, als ein Zeuge eine Frau mitten auf der Fahrbahn feststellte und diese eine Weihnachtsmütze trug. Da die Frau scheinbar erheblich alkoholisiert war, wurde die Polizei hinzu gerufen. Hier wurde bekannt, dass die 48-Jährige zuvor aus einem Supermarkt den Einkaufswagen, als auch die Korksandalen, die sie trug, entwendet hat. Ein hinaufgerufener Notarzt wies die Frau in ein Fachklinikum ein. Doch das hielt die Frau nicht auf. Kurze Zeit später lag die 48-Jährige auf einer Busspur und gab an nach Gera zu wollen. Erneut wurde die Frau den Rettungskräften übergeben.

