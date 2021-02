Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger als falsche Polizisten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auch im Saale-Holzland-Kreis versuchten Trickbetrüger ihr Glück. In Großlöbichau erhielt ein Bewohner einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihn nach Wertgegenständen und seinen finanziellen Mitteln ausfragte. Und auch in Eisenberg versuchten die Unbekannten, von einer 89-Jährigen, Informationen bezüglich ihrer Bankdaten zu erlangen. In beiden Fällen sind die Rentner nicht auf die Forderungen eingegangen, sodass kein finanzieller Schaden entstanden ist.

