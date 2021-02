Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter zu Vandalismus geschnappt

Jena (ots)

Randalierende Jugendliche konnten am Mittwochnachmittag in der Nollendorferstraße in Jena bekannt gemacht werden. Zeugen meldeten sich, gegen 16:45 Uhr, bei der Polizei und gaben an, dass sie soeben eine Gruppe junger Menschen dabei beobachten konnten, wie diese die Scheibe eines Trafohäuschen beschädigt haben. Aufgrund der Personenbeschreibung durch die Zeugen konnte die Gruppierung unweit festgestellt werden. Es handelte sich um Heranwachsende im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Einer von ihnen nahm sich einen Stein, schmiss diesen auf die Scheibe des Trafohäuschen und beschädigte das Gals dadurch.

