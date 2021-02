Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken gegen Tür geschlagen

Jena (ots)

Einlass in ein Geschäft in der Kahlaischen Straße versuchte sich am Mittwochmittag ein 53-Jähriger zu verschaffen. Der Mann schlug mehrfach und mit viel Kraft gegen die Tür des Objektes. Allerdings gelang es ihm nicht diese zu beschädigen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Störenfried noch vor Ort und pustete einen Atemalkoholwert von 2,99 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er auch nachkam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell