Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alte Maschen-kein Erfolg

Jena (ots)

Mit altbekannten Maschen versuchten Betrüger im Laufe des Mittwoch das große Geld zu machen. Gleich viermal traten sie mit Rentnern, im Alter zwischen 78 und 84 Jahren, telefonisch in Kontakt und gaben sich als Kriminalkommissar aus Jena aus. Weiterhin teilte der falsche Polizist mit, dass man Kontodaten aufgefunden habe und diese nun abgleichen müssen bzw. es Ungereimtheiten beim Online-Banking in der vergangenen Nacht gab, wobei angeblich unberechtigt Transaktionen ins Ausland ausgelöst wurden und man nun die Verbindungsdaten abgleichen wolle. In allen Fällen ist nach bisherigen Kenntnisstand kein Schaden entstanden.

