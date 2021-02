Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 25.02.2021

Weimar (ots)

Führerschein gesucht - Drogen gefunden

Mit einem amtlichen Beschluss sollte gestern die Wohnung eines 29-Jährigen in der Weimarer Nordvorstadt durchsucht werden. Der in Fahndung stehende Führerschein konnte nicht gefunden werden, wohl aber die Drogen des 28-jährigen Mitbewohners. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Skulptur entwendet

Aus einem Garten im Weimarer Süden entwendeten Unbekannte eine Keramik-Skulptur. In der Nacht zum Mittwoch betraten der oder die Täter unberechtigt das Gartengrundstück und entwendeten das ca. 1,60 m große Kunstwerk.

Verkehrskontrolle

Vermutlich wähnte der eine oder andere Autofahrer die Polizei noch im Winterschlaf. Aber dass dem nicht so war, musste gestern in Buttelstedt eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern feststellen. Während einer am Vormittag durchgeführten Verkehrskontrolle wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Hinzu kamen festgestellte Verstöße wie das Nichttragen des Sicherheitsgurtes sowie das verbotswidrige Benutzen des Smartphones während der Fahrt. Dessen nicht genug, geriet ein Mann in die Kontrollstelle, der angab seinen Führerschein vergessen zu haben. Es stellte sich heraus, dass er es schon häufiger mit der Masche versucht hatte. Der 34-Jährige hat gar keinen. Immerhin muss er nun nicht befürchten, dass ihn ein Fahrverbot ereilt, weil der durchgeführte Drogenvortest positiv verlaufen ist. Es wurde Anzeige erstattet.

