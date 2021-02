Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinkraftrad und Benzin gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag meldete ein Garagenbesitzer, dass im Zeitraum vom 21.02.2021, 12:00 Uhr, bis 23.02.2021, 14:00 Uhr, unbekannte Täter in die Garage des 67-Jährigen in Rutha eindrangen, indem die Unbekannten zwei Vorhängeschlösser und ein Einbauschloss gewaltsam öffneten. Aus der Garage entwendeten der oder die Täter ein Kleinkraftrad der Marke "Di Blasi", ein Benzinnotstromaggregat und zwei Kanister mit je 20 Litern Super-Plus. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Garagenbesitzer. Dieser gab ebenfalls an, dass seine Garage aufgebrochen wurde. Allerdings entstand hier kein Beutegut.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell