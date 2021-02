Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Betrug

Jena (ots)

Eine etwas ungewöhnliche Situation ereignete sich am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in Isserstedt. Drei Männer betraten den Baumarkt, wobei eine Person dann davor stehen blieb. Die anderen beiden Personen gingen in den Baumarkt und packten mehrere Bosch-Bohrmaschinen im Wert von ca. 1200,- Euro in den Einkaufskorb. Anschließend näherten sie sich dem Kassenbereich. Dem Personal fiel die handelsunübliche Menge auf. Den beiden Männern wurde wohl klar, dass sie beobachtet werden, woraufhin diese sofort von der Kaufhandlung abließen und den Baumarkt ohne die Ware durch den Hauptausgang verließen. In der Folge wurde das Gelände mit einem Fahrzeug, an welchem zur Entstempelung ausgeschriebene Kennzeichentafeln angebracht waren, verlassen. Da ähnlich gelagerter Sachverhalte in anderen Baumärkten stattfanden, geht der Anzeigenerstatter von einem versuchten Betrug mittels gefälschter EC-Karte aus.

