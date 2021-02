Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw verschwunden

Jena (ots)

Einen Pkw-Diebstahl meldete am Dienstag ein 33-Jähriger der Polizei in Jena. Der junge Mann hatte seinen Mercedes am 09.02.2021, also während des großen Schnees, auf einem größeren Parkplatz in der Binswanger Straße abgestellt. Als er am Dienstag, gegen 10:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug lief, stellte er fest, dass es durch unbekannte Täter entwendet wurde. Wie der oder die Unbekannten das Fahrzeug stehlen konnten, ist bisher nicht bekannt. Hinweise liegen derzeit nicht vor.

