Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht

Apolda (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür in Apolda, Schleyergasse 3 aufzubrechen um in das Gebäude zu gelangen. Die gelang zum Glück nicht und es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Apolda bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell