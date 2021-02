Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachbarschaftsstreit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Streit unter Nachbarn in Kahla gipfelte am vergangenen Wochenende darin, dass ein 66-Jähriger den Reifen des Rollstuhls seines 52-jährigen Nachbarn zerstach. Am Montag entwendete er dann des Weiteren noch zwei Lampen des Rollstuhls im Wert von 60 Euro.

