Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fleppen, unter Stoff

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 33-Jähriger machte am Montagabend in Stadtroda eine kleine Spritztour. Das Problem hierbei war nur, dass der Mann weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, noch dass die Kennzeichen am Fahrzeug überhaupt auf diesen Pkw zugelassen waren. Und weil dies noch nicht genug war, stand der Mann auch noch unter Drogeneinfluss. Nachdem die Kennzeichen und der Autoschlüssel sichergestellt wurden und der 33-Jährige die Polizeibeamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten musste, wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss sich nun wegen verschiedener Vergehen verantworten.

