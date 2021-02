Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw zerkratzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ihren zerkratzten Dacia entdeckte eine 33-Jährige am Montag in Hermsdorf. Die junge Frau hatte ihr Fahrzeug einige Tage zuvor in der Erich-Weinert-Straße abgestellt. Als sie am Montagabend, gegen 17:00 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Lack des Dacia an verschiedenen Stellen zerkratzt haben. Hinweise auf mögliche Täter liegen bisher noch nicht vor.

