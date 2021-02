Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb hinterlegt Geldbörse

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Dieb wollte es sich am Montagmittag recht einfach machen. In einem Supermarkt in Hermsdorf steckte er verschiedene Lebensmittel und Getränke in seinen mitgeführten Rucksack. Als der polizeibekannte 30-Jährige dann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passieren wollte, wurde er vom Marktpersonal angesprochen. Der junge Mann hinterließ seine Geldbörse, da er wahrscheinlich davon ausging, dass dies als Pfand reichen würde. Den Mitarbeitern gelang es den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

